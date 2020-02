Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck - St. Lorenz Süd Nächtliche Ruhestörung endet im Polizeigewahrsam

Lübeck (ots)

In der Samstagnacht (01./02.02.2020) kam es zu diversen Ruhestörungen in der Pommerschen Straße in Lübeck. Zwei Männer wurden in Polizeigewahrsam genommen. Dabei kam es zu Widerstandshandlungen durch einen der Männer.

In den letzten Wochen war es zu mehreren Polizeieinsätzen in der Pommerschen Straße gekommen. Auslöser waren zwei Lübecker im Alter von 29 und 25 Jahren, die jedes Mal in ihrer Wohnung laute Musik hörten und herumgrölten.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es zunächst um 01.40 Uhr zu einem Einsatz, bei dem die beiden stark angetrunkenen Männer durch die Polizisten des 2. Polizeireviers aufgefordert wurden, sich leiser zu verhalten, um die Nachbarschaft nicht in der Nachtruhe zu stören. Da die lärmenden Männer sich wenig einsichtig zeigten, wurde Ihnen die Gewahrsamnahme angedroht, sollten sie sich nicht an die Aufforderung halten. Als sich gegen 03.00 Uhr erneut Nachbarn meldeten, dass die Musik wieder aufgedreht worden sei und Gebrüll zu hören sei, rückten die Beamten erneut aus und wieder zeigten sich die Männer wenig verständig. Aus diesem Grund wurde ihnen die Gewahrsamnahme ausgesprochen. Der 29-jährige Wohnungsnehmer war mit der Maßnahme nicht einverstanden, leistete Widerstand und beleidigte die Polizeibeamten.

Dennoch wurden beide zur Verhinderung weiterer Ordnungswidrigkeiten in die Räume des Gewahrsams verbracht. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

