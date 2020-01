Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Bockholter Baum-B 76/ Autofahrer überholt trotz Gegenverkehr - Zeugenaufruf -

Lübeck (ots)

Am Dienstag (28.01.) war eine Pkw-Fahrerin die B76 von Süsel kommend in Richtung Eutin unterwegs. Sie konnte beobachten, wie ein hinter einem Lkw fahrender Pkw, wiederholt zum Überholvorgang ansetzte. Er musste jedoch immer wieder aufgrund von Gegenverkehr abbrechen. In Höhe des Bockholter Baums und dort in einer leichten Rechtskurve scherte der Pkw dann erneut aus und überholte trotz Gegenverkehr. Nur durch ein Vollbremsmanöver konnte ein entgegenkommender Pkw einen Unfall verhindern.

Um 18:18 Uhr befuhr die Pkw-Fahrerin von Süsel kommend die B76. Sie befand sich auf dem Nachhauseweg in Richtung Eutin. Vor ihr befanden sich hinter einem Lkw zwei Pkw. Der direkt hinter dem Lkw fahrende Pkw fuhr aus Sicht der Zeugin sehr dicht an den Lkw heran und versuchte mehrere Male, diesen zu überholen. In einer Rechtskurve setzte der Pkw erneut zu überholen an. Die Zeugin konnte den herannahenden Verkehr schon deutlich sehen und war schockiert, dass der Pkw weiterhin neben dem Lkw fuhr. Die Zeugin fuhr daraufhin nach rechts und verlangsamte ihre Geschwindigkeit, um bei einem möglichen Unfall ausweichen zu können. Sie konnte anschließend sehen, dass der entgegenkommende Pkw seinerseits nach rechts lenkte und eine Vollbremsung vollzog. Zu einem Zusammenstoß kam es nicht. Der Überholende scherte vor dem Lkw wieder ein und fuhr in Richtung Plön davon. Der Pkw, der die Vollbremsung einleiten musste, war ein Fahrschulwagen einer ortsansässigen Fahrschule. In ihm befand sich auf dem Fahrersitz eine junge Fahrschülerin und neben ihr der Fahrlehrer. Nur durch eine gemeinsame Vollbremsung und weil der Fahrlehrer das Lenkrad nach rechts zog, wurde der Unfall verhindert. Beide kamen mit dem Schrecken davon. Zu dem Überholenden kann aus bisherigen Ermittlungen lediglich gesagt werden, dass es sich um einen dunklen und flachen Pkw, vermutlich der Marke Ford handeln könnte. Ein Kennzeichen zu diesem Fahrzeug ist nicht bekannt.

Die Polizei Eutin bittet nun um mögliche Zeugenhinweise zu diesem Sachverhalt unter 04521-8010.

