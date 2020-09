Polizei Düren

POL-DN: PKW landet nach Abbiegevorgang im Feld

Merzenich (ots)

Ein 44 jähriger Pkw-Fahrer aus Kreuzau fuhr auf der B264 in Fahrtrichtung stadtauswärts und verlor beim Linksabbiegen auf die L264 in Richtung Neu-Morschenich, vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit, die Kontrolle über seinen Pkw. Er kam von der Fahrbahn ab und landete ca. 10 Meter im angrenzenden Feld. Bei der Unfallaufnahme gaben zwei Zeugen unabhängig voneinander an, dass der Pkw hinter einem zweiten Sportwagen, näheres nicht bekannt, mit stark überhöhter Geschwindigkeit in o.g. Fahrtrichtung fuhr. Das andere Fahrzeug setzte demnach seine Fahrt ungehindert fort. Der 44jährige Pkw-Fahrer war alleine in seinem Fahrzeug und verblieb unverletzt. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen in diesem Bereich nimmt die Polizei Düren unter der Rufnummer 02421 949-0 entgegen.

