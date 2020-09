POL-DN: Einbruch in Wohnhaus

Polizei Düren

ährend die Bewohnerin sich im Erdgeschoss aufhielt, drang am Freitag-abend ein Unbekannter in ein Zimmer im Obergeschoss ein.

Gegen 23:30 Uhr wollte die Frau in ihr Schlafzimmer im Obergeschoss. Die Tür ließ sich jedoch nur sehr schwer öffnen. Als dies schließlich gelang, stellte sie fest, dass jemand von innen die Tür verbarrikadiert hatte und sämtliche Behältnisse im Raum durchwühlt worden waren. Nach Feststellungen der hinzugerufenen Kriminalpolizei hatte ein Unbe-kannter zwischen 23:00 Uhr und 23:30 Uhr von außen eine Mülltonne ans Haus gestellt und war so auf ein Vordach gelangt. Dort hebelte der Einbre-cher ein gekipptes Fenster auf und gelangte so ins Innere. Hinweise zum möglichen Diebesgut konnten vor Ort noch nicht erlangt werden.

Die Kriminalpolizei sicherte vor Ort Spuren und hat die Ermittlungen aufge-nommen. Haben Sie im Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachtet? Die Leitstelle der Polizei nimmt unter der Notrufnummer 110 ihre Hinweise entgegen.

