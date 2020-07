Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Brand in Müsen - Zwei Personen verletzt - #polsiwi

Hilchenbach (OT Müsen) (ots)

Gestern Abend (Dienstag, 30.06.2020), gegen 21:15 Uhr, kam es in der Straße "Am Egelsbruch" in Hilchenbach-Müsen zu einem Wohnungsbrand. Augenscheinlich hat sich das Feuer von der Küchenzeile aus in der Küche ausgebreitet.

Zwei Hausbewohner (w, 64 Jahre und m, 68 Jahre) erlitten vermutlich eine Rauchgasvergiftung. Sie wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Der Sachschaden beträgt nach ersten Einschätzungen circa 40.000,- Euro.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

