Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Einbruch in das Lager eines Elektrofachhandels - #polsiwi

Burbach (ots)

Unbekannter Mann bricht in das Lager eines Elektrofachhandels ein.

Montagmorgen (29.06.2020), genau um 01:25 Uhr, bricht ein noch unbekannter Mann in das Lager eines Elektrofachhandels in der Jägerstraße ein. Über das Fenster in einem Rolltor verschafft er sich Zugang zum Gebäude und stiehlt diverse Elektronikartikel.

Hinweis bitte an die Polizei in Siegen unter 0271/7099-0

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell