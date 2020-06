Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Einbruch in Baucontainer - #polsiwi

Siegen (OT Niederschelden) (ots)

Unbekannte brechen das Vorhängeschloss eines Tores auf und gelangen so auf das Firmengelände.

Vermutlich haben am letzten Wochenende bisher Unbekannte das Vorhängeschloss eines Tores zu einem Firmengelände an der Marienhütte aufgebrochen. So gelangten sie auf das Gelände der Firma. Dort hebelten sie drei Baucontainer auf und stahlen mehrere Baumaschinen, unter anderem eine Rüttelplatte und Stromkabel.

Hinweise bitte an die Polizei in Siegen unter 0271/7099-0

