POL-KS: Dreiste Trickdiebinnen täuschen Seniorin und erbeuten Geld aus Wohnzimmer: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Wesertor:

Zwei bislang unbekannte Trickdiebinnen beklauten am gestrigen Donnerstagnachmittag eine betagte Seniorin in ihrer Wohnung im Kasseler Stadtteil Wesertor. Unter einen Vorwand waren die Täterinnen in die Wohnung gelangt. Während eine der Frauen einen Bettbezug vor dem 76-jährigen Opfer ausbreitete, erbeutete die andere Trickdiebin unbemerkt Bargeld aus dem Wohnzimmer. Da eine Beschreibung der Täterinnen vorliegt, bitten die zuständigen Ermittler der EG SÄM der Kasseler Kriminalpolizei, die Straftaten zum Nachteil älterer Menschen bearbeiten, um Zeugenhinweise.

Wie die aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Nord berichten, hatte sich der Trickdiebstahl gegen 16:30 Uhr ereignet. Nach Schilderung des 76-jährigen Opfers klingelten zwei fremde Frauen an ihrer Wohnungstür im Ostring, nahe der Gartenstraße. Sie gaben freundlich an, dass sie Geld für einen anderen Hausbewohner hinterlassen möchten und baten die Seniorin aus diesem Grund um einen Briefumschlag. Als die hilfsbereite 76-Jährige mit einer der beiden Frauen in die Küche ging, behielt sie die zweite, im Flur der Wohnung stehende Frau aufmerksam im Blick. Plötzlich breitete die Täterin in der Küche einen großen Bettbezug vor der Seniorin aus, den sie angeblich ebenfalls den Nachbarn hinterlassen wollte. Nachdem die beiden Frauen das Haus verlassen hatte, bemerkte das 76-jährige Opfer den Diebstahl ihrer Ersparnisse aus einem Schrank im Wohnzimmer. Die Trickdiebinnen können durch die Beklaute wie folgt beschrieben werden:

1. Täterin: Etwa 1,60 Meter groß, 25 bis 30 Jahre alt, kräftige Statur, braune lange Haare zum Pferdeschwanz gebunden, trug einen dunklen Parka und hellbraune Schnürschuhe 2. Täterin: Etwa 1,60 Meter groß, 40 bis 45 Jahre alt, schlank, schwarze schulterlange Haare, trug eine dunkelblaue Steppjacke

Beide Frauen sollen ein osteuropäisches Aussehen gehabt haben. Nach ersten Ermittlungen der Polizisten hatte eine Zeugin im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses zur Tatzeit noch eine dritte Frau gesehen. Ob diese Frau, von der keine Beschreibung vorliegt, mit den beiden Trickdiebinnen unterwegs war, ist derzeit noch unklar.

Weitere Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Trickdiebstahl gemacht haben oder den Ermittlern der EG SÄM Hinweise auf die Täterinnen geben können, melden sich bitte unter Tel.: 0561- 9100 bei der Kasseler Polizei.

