Polizei Düren

POL-DN: Garage geht in Flammen auf

Hürtgenwald (ots)

Am Montagabend brannte in der Friedhofstraße in Gey eine Garage.

Gegen 23:15 Uhr bemerkte ein Bewohner des angrenzenden Hauses zunächst, dass das Licht nicht mehr funktionierte. Gleichzeitig nahm er Brandgeruch wahr. Er verständigte die Feuerwehr und alarmierte die weiteren Bewohner des Hauses. Alle konnten unbeschadet ins Freie gelangen.

Die Feuerwehr löschte schließlich den Brand in einer Garage. Nach den Feststellungen der Brandermittler vom heutigen Tage ist das Feuer auf einen technischen Defekt, möglicherweise aufgrund eines Marderbisses, zurückzuführen. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 35000 Euro.

