Polizei Düren

POL-DN: Zu spät gebremst am Kreisverkehr

Düren (ots)

Am Dienstag kam es an einem Kreisverkehr auf der Birkesdorfer Straße in Hoven zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Pkw. Ein Fahrer musste zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus.

Gegen 13:00 Uhr befuhr ein Mann aus Vettweiß die Birkesdorfer Straße von Birkesdorf in Fahrtrichtung Hoven. Vor ihm fuhr ein 57-jähriger Dürener in gleicher Richtung. An einem Kreisverkehr bremste der Vorrausfahrende, um die vorfahrtsberechtigten Fahrzeuge, die sich bereits im Kreisverkehr befanden, passieren zu lassen. Dies nahm der Mann aus Vettweiß zu spät wahr. Er konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr dem bereits stehenden Auto auf.

Der Fahrer des ersten Wagens musste zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus, der Fahrer des zweiten Pkw blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von circa 11000 Euro.

