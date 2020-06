Polizei Aachen

POL-AC: Menschenauflauf nach Schlägerei

Alsdorf (ots)

In der Rathausstraße kam es gestern Abend gegen 22.30 Uhr zu einer Schlägerei zwischen einem 31-Jährigen und zwei 21-jährigen Männern. Nachdem die Polizei die drei Tatverdächtigen getrennt und fixiert hatte, kam es zu einer größeren Menschenansammlung am Einsatzort. Einige Personen versuchten die Maßnahmen zu stören und solidarisierten sich gegen die Polizei. Eine Eskalation konnte jedoch verhindert werden. Mehr als ein Dutzend Streifenwagen waren im Einsatz, um die Lage zu beruhigen. Die drei Männer leisteten teils erheblichen Widerstand bei ihren Festnahmen. Der 31-Jährige wurde bei der vorangegangenen Auseinandersetzung verletzt und musste medizinisch versorgt werden. Die genauen Hintergründe, wie es zum Streit gekommen war, sind derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen, unter anderem wegen Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Landfriedensbruch, aufgenommen. (am)

