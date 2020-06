Polizei Aachen

POL-AC: Polizei nimmt vierfachen Wohnungseinbrecher fest

Aachen (ots)

Gestern Morgen (17.06.2020) brach nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen ein 29-jähriger Mann aus Herzogenrath im Zeitraum zwischen 2 Uhr und 5 Uhr gleich vier Mal in Wohnungen in der Aachener Innenstadt ein. Er begann mit seiner "Arbeit" in der Promenadenstraße und ging aus Gründen der Erfolglosigkeit weiter zur Heinzenstraße, Mariahilfstraße und Robensstraße. Um in die Wohnungen oberhalb des ersten Geschosses zu gelangen, stieg er über eine Feuerleiter, einer außen angelegten Wendeltreppe, über Verkehrsschilder und Straßenlaternen ein. Wohl ehr aus Versehen weckte er jedoch die Bewohner und ließ ertappt sein Diebesgut auf der Flucht liegen oder gar aus der Hand reißen. Aufgrund der guten Personenbeschreibungen trafen die Beamten in der Passstraße auf den 29-jährigen Tatverdächtigen. Bei seiner Durchsuchung fanden sie unter anderem einen Schlüssel, welcher bei einem der Tatorte entwendet worden war. Weil er bei seiner Festnahme in Richtung der Beamten spuckte und sich zudem noch verbal aggressiven verhielt, wurden ihm Handfesseln und ein Mund- und Nasenschutz angelegt. Anschließend erfolgte der Transport des immer noch renitenten Tatverdächtigen zum Polizeigewahrsam. Noch am selben Tag wurde der Täter dem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete. (fp)

