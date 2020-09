Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Erpolzheim) - Brand von Grünfläche und Holzpaletten

Bad Dürkheim (ots)

Am 21.09.2020 wurde gegen 15:00 Uhr auf dem Grundstück einer ehemaligen Baumschule am Feldrand zwischen Erpolzheim und Birkenheide ein Band festgestellt. Vor Ort konnte der Brand einer Fläche von 4 Quadratmetern und von alten Holzpaletten festgestellt werden. Die Feuerwehren Erpolzheim und Freinsheim löschten den Brand. Insgesamt entstand ein Sach- und Flurschaden von 300 Euro. Ermittlungen hinsichtlich der Ursache wurden aufgenommen. Ob es sich um eine absichtliche Brandstiftung oder eine Selbstentzündung handelt, steht bis jetzt nicht fest. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

