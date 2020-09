Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Motorradfahrer übersehen

Meckenheim (ots)

Beim Linksabbiegen einen entgegenkommenden Motorradfahrer übersehen, hat am Montagnachmittag (22. September 2020, 13:30 Uhr) ein 33-Jähriger Mann aus Haßloch. In Meckenheim wollte er mit seinem Audi von der Hauptstraße nach links auf den Parkplatz am Friedhof einfahren, als er den aus Richtung Hochdorf kommenden Motorradfahrer zu spät erkannte und es zum Unfall kam. Der ebenfalls 33-jährige Fahrer einer Honda CBR verletzte sich dabei leicht, sein Bike war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Etwa 3.500, --EUR Gesamtschaden stehen zu Buche. Gegen den Autofahrer wird ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

