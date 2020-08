Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Nach Ladendiebstahl ins Gefängnis

Kaiserslautern (ots)

Beim Stehlen ist ein junger Mann am Montagmittag in der Zollamtstraße erwischt worden. Der Hausdetektiv eines Supermarktes beobachtete den 25-Jährigen, als dieser Ware aus dem Regal nahm und diese in seinen Rucksack steckte. Als der Mann anschließend die passierte, ohne die Sachen in seiner Tasche zu bezahlen, sprach der Detektiv ihn an.

Bei der Überprüfung der Personalien des jungen Mannes stellten die hinzugezogenen Polizeibeamten fest, dass gegen den 25-Jährigen zwei Haftbefehle bestehen. Er wurde deshalb zur nächsten Dienststelle gebracht.

Demnach hatte der Mann jetzt die Wahl: Entweder die noch ausstehende Geldstrafe in Höhe von 1.400 Euro bezahlen - oder eine Ersatzfreiheitsstrafe antreten. Weil er das Geld nicht aufbringen konnte, wurde der 25-Jährige noch am Nachmittag nach Frankenthal ins Gefängnis gebracht.

Wegen des erneuten Ladendiebstahls kommt auf den Mann jetzt ein weiteres Strafverfahren zu. |cri

