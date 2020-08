Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Dieb mit Fahrrad unterwegs - Wer kann Hinweise geben?

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Eine Armee-Uniform und eine Kreditkarte sind am Montag aus einem Auto in der Ziegelhütterstraße gestohlen worden. Der Wagen parkte am Nachmittag auf dem Parkplatz eines Supermarktes. Während der 31-jährige Fahrer Einkaufen war, beobachtete ein Zeuge, wie sich ein Fahrradfahrer an dem blauen VW Passat des US-Soldaten zu schaffen machte. Der Mann nahm aus dem offensichtlich unverschlossenen Wagen eine Armee-Uniform und eine Kreditkarte an sich, dann radelte der Dieb auf einem Fahrrad davon.

Am späten Nachmittag meldete sich eine Anwohnerin aus der Adlerstraße bei der Polizei. Ihr Sohn hatte an einem Fahrradweg in der Nähe des Supermarkts eine Uniform und eine Kreditkarte gefunden. Wie sich herausstellte handelte es sich um das Diebesgut. Der Dieb hatte die Sachen auf seiner Flucht offensichtlich weggeworfen.

Ein Zeuge konnte den Mann beschreiben. Demnach dürfte der Verdächtige etwa 25 Jahre alt sein. Er ist circa 1,80 Meter groß und hat einen gebräunten Teint. Der Unbekannte war mit einem T-Shirt und einer schwarzen Hose bekleidet. Er war auf einem Fahrrad unterwegs.

Die Polizei ermittelt wegen des Diebstahls und bittet um Hinweise. Wem ist der verdächtige Fahrradfahrer gegen 14.30 Uhr im Bereich der Ziegelhütterstraße aufgefallen? Wer kann Hinweise zu dem Mann geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell