Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unangenehme Überraschung zum Wochenstart

Kaiserslautern (ots)

Mit einer unangenehmen Überraschung ist eine Frau aus dem Stadtgebiet in die neue Woche gestartet. Als die 41-Jährige am frühen Montagmorgen zu ihrem Auto kam, stellte sie fest, dass unbekannte Täter übers Wochenende in den Wagen eingedrungen sind und aus dem Innenraum Schlüssel und Bargeld gestohlen haben.

Das Fahrzeug stand seit Samstagabend unbenutzt in der Spinozastraße. Wie es den Tätern gelang, den Pkw zu öffnen, ist noch unklar.

Zeugen, denen zwischen Samstag, 19 Uhr, und Montag, 6.50 Uhr, verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2620 bei der Kriminalpolizei zu melden. |cri

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell