Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbrecher hinterlassen Sachschaden

Kaiserslautern (ots)

Die Sommerferien haben Einbrecher ausgenutzt und sind in die Räume eines Kindergartens am nördlichen Stadtrand eingedrungen. Am Montagmorgen fiel Verantwortlichen auf, dass unbekannte Täter eine Glastür aufgehebelt haben.

Gestohlen wurde offenbar nichts. Ersten Überprüfungen zufolge haben die Eindringlinge nichts mitgenommen.

Zurück blieb der Sachschaden an der aufgebrochenen Tür. Die Schadenshöhe ist nicht bekannt.

Auch die Tatzeit ist unklar. Der Tatzeitraum kann lediglich auf die Wochen zwischen dem 24. Juli und 17. August eingegrenzt werden. |cri

