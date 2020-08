Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Zwei Kontrollen - zwei Strafanzeigen

Kaiserslautern (ots)

Bei Streifenfahrten sind Polizeibeamten am Sonntagabend in der Innenstadt zwei Verkehrsteilnehmer aufgefallen - aus unterschiedlichen Gründen. Die Folgen sind allerdings für beide (fast) gleich: Beide Männer erhalten eine Strafanzeige.

Kurz vor 20 Uhr wurde eine Streife in der Eisenbahnstraße auf einen E-Scooter-Fahrer aufmerksam. Der Grund: An dem Elektroroller war kein Versicherungskennzeichen angebracht. Die Beamten stoppten das Gefährt und überprüften den Fahrer. Dabei kam heraus, dass für den Roller kein Versicherungsschutz besteht. Der 22-Jährige erhält eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Wenig später fiel Polizeibeamten in der Theodor-Heuss-Straße ein Autofahrer auf, weil er nicht angeschnallt war. Sie hielten Audi Q7 an, um den Fahrer zu verwarnen. Allerdings stellte sich dann bei der Kontrolle der Papiere heraus, dass der junge Mann bereits seit mehreren Jahren in Deutschland lebt - sein Auto aber im Ausland angemeldet hat. Auf ihn kommt deshalb eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz zu. |cri

