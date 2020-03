Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Unfallflucht auf Parkplatz/weißer Kastenwagen flüchtig

Rees (ots)

Am Freitag (13.03.2020) beschädigte ein unbekannter Fahrer eines weißen Kastenwagens einen auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes an der Bahnhofstraße geparkten Mitsubishi. Die Fahrerin des Mitsubishis hatte ihr Fahrzeug gegen 17:30 Uhr auf dem Parkplatz neben dem Kastenwagen abgestellt und kehrte ca. zehn Minuten später zu ihrem Fahrzeug zurück. Der weiße Kastenwagen war verschwunden, und der Mitsubishi am hinteren rechten Kotflügel beschädigt.

Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug oder Fahrer nimmt die Polizei Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (cp)

