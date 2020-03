Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: 37-jähriger Radfahrer bei Verkehrsunfall in Schalke schwer verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Schwer verletzt wurde ein 37-jähriger Radfahrer am Dienstag, 10. März, beim Überqueren der Overwegstraße in Schalke. Der Gelsenkirchner befand sich gegen 6.30 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Gewerkenstraße und wollte die Overwegstraße an der Fußgängerampel passieren. Beim Überqueren kam dem Fahrradfahrer ein Linksabbieger aus der Gewerkenstraße entgegen und erfasste ihn. Der Radler wurde mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Außerdem war die Overwegstraße in diesem Bereich für die Dauer der Unfallaufnahme in Fahrtrichtung Innenstadt gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gelsenkirchen

Christopher Grauwinkel

Telefon: +49 (0) 209 365-2010

E-Mail: Christopher.Grauwinkel@polizei.nrw.de

https://gelsenkirchen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell