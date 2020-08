Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Hunde-Waschautomat aufgebrochen

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte haben am Wochenende in der Mainzer Straße einen Waschautomaten für Hunde aufgebrochen. Die Diebe flexten das Gerät auf. Vermutlich sahen sie es auf Bargeld ab. Der Automat steht auf dem Gelände eines Fachgeschäfts für Haustierbedarf. Durch den Automatenaufbruch entstand Sachschaden. Die Gesamtschadenshöhe steht aktuell nicht fest. Die Polizei ermittelt und sicherte Spuren. Zeugen, die am Wochenende Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

