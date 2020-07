Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Unfallflucht unter Alkoholeinfluss

Lippstadt (ots)

Am Dienstag, um 17:49 Uhr, kam es auf der Straße Woldemei zu einem Unfall. Eine 28-jährige Frau aus Bad Oeynhausen war mit ihrem Seat Ibiza auf der Woldemei unterwegs. Sie stoppte verkehrsbedingt an einem Fußgängerweg. Ein 45-jähriger Mann aus Langenberg folgte ihr mit seinem VW Passat. Er bemerkte nicht, dass der Seat vor ihm angehalten hatte und fuhr auf das Auto auf. Dabei wurde die Seat Fahrerin und ihr 32-jähriger Beifahrer aus Lippstadt leicht verletzt. Nachdem beide Parteien sich den Schaden angeschaut hatten verließ der Beifahrer des Passat zu Fuß den Ort des Geschehens. Der Passat Fahrer sagte, dass es doch nicht so schlimm wäre, setzte sich in sein Auto und fuhr davon. Der Mann war laut Aussagen der Zeugen deutlich betrunken. In der Vergangenheit war dem Langenberger bereits mehrfach wegen Trunkenheit der Führerschein entzogen worden. Polizeibeamte im Kreis Gütersloh konnten den Fahrer wenig später ausfindig machen. Ihm wurde dort eine Blutprobe entnommen. (lü)

