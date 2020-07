Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Streit endet mit Blutprobe

Soest (ots)

Am Montag (20.Juli), gegen 12.50 Uhr, stritten sich ein 39 und 42-jähriger Soester im Bereich des Busbahnhofs. Der 42-Jährige gab an, dass er sich durch die Körperhaltung und eine Aussage des 39-Jährigen bedroht gefühlt habe und hierauf mit einem Tierabwehrspray in die Richtung des Soesters gesprüht habe. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten das Reizstoffsprühgerät sicher und brachten den 42-Jährigen zur Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus. Es wurden Ermittlungen wegen Bedrohung und gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. (reh)

