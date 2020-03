Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Hoher Sachschaden: Berauschter Mercedes-Fahrer kollidiert mit Lkw

Gelsenkirchen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden ist es am frühen Donnerstagmorgen, 5. März 2020, gegen 2 Uhr in Schalke-Nord gekommen. Ein 38-jähriger Bottroper rangierte mit seinem Lkw auf der Alfred-Zingler-Straße, um seine Fahrt in Richtung Autobahnauffahrt fortzusetzen. Zeitgleich war ein 32-jähriger Gelsenkirchener mit seiner Mercedes A-Klasse in Richtung Kurt-Schumacher-Straße auf der Alfred-Zingler-Straße unterwegs. Er kollidierte mit dem Lkw und einem auf dem Seitenstreifen abgestellten Opel Corsa, der durch die Wucht des Aufpralls auf den Gehweg geschoben wurde. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Die alarmierten Polizeibeamten stellten bei dem 32-Jährigen Alkoholgeruch fest. Nach einem positiven Atemalkoholtest musste der Mann die Kollegen zur Wache begleiten. Ein dort durchgeführter Drogenvortest war ebenfalls positiv. Ihm wurden zwei Blutproben entnommen.

