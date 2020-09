Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Ellerstadt) - mutwillige Beschädigungen

Bad Dürkheim (ots)

Im Zeitraum von 20.09.2020 bis 21.09.2020 betraten bislang unbekannte Täter ein Grundstück im Akazienweg in Bad Dürkheim und beschädigten mehrere Gegenstände. Dabei wurden mehrere Zäune beschädigt, ein Insektenhotel umgeworfen und mehrere Pflanzen in einem Hochbeet zertreten. Es entstand ein Sachschaden von 100 Euro. Hinweise auf die unbekannten Täter liegen bislang nicht vor. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

