FW-DT: Wohnungsbrand 10.08.2020

Am heutigen Abend wurde die Feuerwehr Detmold gegen 18:48 Uhr zu einem Wohnungsbrand in die Straße "Allee" in der Innenstadt gerufen. In einem Mehrparteienhaus kam es aus noch unbekannter Ursache in der Küche der im Erdgeschoss befindlichen Wohnung zu einem Brand. Bei eintreffen der ersten Kräfte hatten alle Bewohner das Haus bereits verlassen, so das wir sofort mit der Brandbekämpfung anfangen konnten. Mit zwei Trupps unter Atemschutz und einem C-Rohr konnte das Feuer schnell gelöscht werden. Im Anschluss wurde das Gebäude noch belüftet. Der Bewohner der betroffenen Wohnung wurde vorsorglich dem Rettungsdienst zugeführt. Nach eingehender Behandlung konnte dieser jedoch vor Ort bleiben. Der Einsatz war für uns nach gut 60 Minuten beendet. Neben dem hauptamtlichen Personal waren die Detmolder Einheiten Mitte, Hiddesen sowie der Rettungsdienst im Einsatz.

