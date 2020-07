Feuerwehr Detmold

FW-DT: Ausgelöster Heimrauchmelder 26.07.2020

Detmold (ots)

Zu einem ausgelösten Heimrauchmelder in der "Rektenstraße" in Brokhausen wurde am heutigen frühen Morgen um 01:07 Uhr die Feuerwehr Detmold gerufen. In einer Wohnung eines Mehrparteienhauses war es zu einer Verrauchung gekommen, die einen Rauchmelder ausgelöste hatte.

Aufmerksame Nachbarn, die das Piepen des Rauchmelders sowie eine Verrauchung und Brandgeruch wahrgenommen hatten, wählten den Notruf.

Noch vor Eintreffen der ersten Kräfte der Feuerwehr konnte die Tür durch die Polizei geöffnet und der Topf mit angebranntem Essen abgelöscht werden.

Der Wohnungsinhaber hatte nichts bemerkt, wurde aber glücklicherweise nicht verletzt.

Im Einsatz waren neben dem hauptamtlichen Personal, die Detmolder Einheiten Brokhausen Bentrup sowie der Rettungsdienst. Der Einsatz war nach 20 Minuten beendet.

Rauchmelder retten Leben!!!

