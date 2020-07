Feuerwehr Detmold

FW-DT: Brennender Anbau 24.07.2020

Detmold (ots)

Am heutigen Mittag wurde die Feuerwehr Detmold gegen 12:29 Uhr zu einem gemeldeten Wohnungsbrand in die Straße "Großer Kamp" in Spork-Eichholz gerufen. Ein aufmerksamer Nachbar hatte den Rauch bemerkt und die Feuerwehr gerufen. Bei Eintreffen der ersten Kräfte brannte der Holzanbau eines leerstehenden Einfamilienhauses im inneren bereits lichterloh. Noch während der Erkundung kam es zur Durchzündung und der Anbau stand in Vollbrand. Damit sich das Feuer nicht auf Nachbargebäude und -garagen sowie auf das eigentliche Wohnhaus ausbreiten konnte, wurden zwei Riegelstellungen aufgebaut, um die Gebäude so vor den Flammen zu schützen. Nachdem eine Wasserversorgung aufgebaut war, konnte eine umfangreiche Brandbekämpfung durchgeführt werden. Mit insgesamt 5 Trupps unter Atemschutz, 1 B- und 3 C-Rohren im Innen und Außenangriff konnte das Feuer dann schnell gelöscht werden. Aufgrund der zwischenzeitlich enormen Rauchentwicklung wurden die umliegenden Anwohner über den lokalen Radiosender darüber informiert, ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten. Neben dem hauptamtlichen Personal waren die Detmolder Einheiten Remmighausen, Diestelbruch und Hiddesen im Einsatz. Der Löschzug Mitte stellte während des Einsatzes den Grundschutz für die Stadt Detmold sicher. Während dieser Zeit mussten zwei weitere Einsätze abgearbeitet werden.

