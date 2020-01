Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Südbrookmerland - Einbruch in Gartencenter; Großefehn - Lkw-Batterien gestohlen; Aurich - Berauscht gefahren; Aurich - Pedelec-Fahrer schwer verletzt; Aurich - Mann auf Parkplatz angefahren

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Südbrookmerland - Einbruch in Gartencenter

Unbekannte sind in ein Gartencenter in Südbrookmerland eingebrochen. Zwischen Mittwoch, 15 Uhr, und Donnerstag, 6.30 Uhr, verschafften sich die Täter Zutritt zu der Außenanlage des Firmengeländes in der Straße Handelsring und entwendeten dort Pflanzenstandgitter. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Großefehn - Lkw-Batterien gestohlen

Unbekannte haben in der vergangenen Woche in Großefehn Lkw-Batterien gestohlen. Der Vorfall ereignete sich auf dem Gelände einer Werkstatt in der Schmiedestraße zwischen Mittwoch, 08.01.2020, 17 Uhr, und Donnerstag, 09.01.2020, 13 Uhr. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Berauscht gefahren

Die Polizei hat in der Nacht zu Freitag eine Autofahrerin aus Aurich angehalten, die auf der Leerer Landstraße unterwegs war. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass die 20-jährige Citroen-Fahrerin offenbar unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein Vortest verlief positiv auf Amphetamine. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wurde eingeleitet.

Aurich - Pedelec-Fahrer schwer verletzt

Ein Pedelec-Fahrer aus Südbrookmerland ist am Dienstag bei einem Unfall in Georgsheil schwer verletzt worden. Ein 45 Jahre alter Rollerfahrer aus Emden wollte gegen 18.20 Uhr von der Bushaltestelle in Georgsheil wieder auf die Emder Straße fahren. Dabei übersah er auf dem dortigen Radweg den 49 Jahre alten Pedelec-Fahrer, der in Richtung Aurich fuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Der Pedelec-Fahrer stürzte und wurde schwer verletzt.

Aurich - Mann auf Parkplatz angefahren

Auf einem Supermarktparkplatz in Aurich ist am Dienstagabend ein 50 Jahre alter Mann angefahren worden. Auf der Suche nach einem Parkplatz fuhr ein 56-Jähriger mit einem Mercedes Sprinter auf dem Parkplatz am Südeweg. Dabei übersah er offenbar den 50 Jahre alten Auricher, der gerade fußläufig den Supermarkt verließ, und streifte ihn seitlich. Der Fußgänger wurde leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell