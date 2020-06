Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Metalldiebe

Bild-Infos

Download

Rommersheim-Brühlborn (ots)

In der Nacht vom 23. auf den 24.06.2020 versuchten mehrere - bislang unbekannte - Täter, von einer Baustelle in Brühlborn große Mengen an schweren Kabeln zu entwenden.

Die Polizei konnte die Tatausführung verhindern, allerdings gelang den Tätern die Flucht.

In dem Zusammenhang wurde durch Zeugen mehrfach ein weißer Lieferwagen (Art Fiat Ducato) mit rumänischem oder bulgarischem Kennzeichen, welches die Buchstaben "TR" enthielt, gesehen.

Weitere sachdienliche Hinweise sind an die Polizeiinspektion Prüm zu richten.

06551-9420 oder pipruem.dgl@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm



06551-942 25

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell