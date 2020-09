Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Nach einem Unfall geflüchtet...

Deidesheim (ots)

...ist am Mittwoch zwischen 10 und 15 Uhr in Deidesheim in der Bahnhofstraße ein bislang unbekannter Autofahrer. Vermutlich beim Ausparken blieb er an der Stoßstange eines grauen Mercedes GLA hängen. Um den Schaden, den die Polizei Haßloch auf 500, --EUR schätz, kümmerte er sich nicht und verließ die Unfallstelle. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Haßloch unter Tel. 06324-9330 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de zu melden.

