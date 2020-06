Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Pedelec-Fahrer stieß mit Pkw zusammen - ein Schwerverletzter

Osnabrück (ots)

Gegen 17:30 Uhr befuhr ein 53-jähriger Mann aus Brandenburg mit seinem Ford Mondeo die Ellerstraße und beabsichtigte, nach rechts auf die Vehrter Landstraße einzubiegen. Im dortigen Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit einem Pedelec-Fahrer, der in Fahrtrichtung stadteinwärts unterwegs gewesen war. Der 51-jährige Osnabrücker wurde bei dem Unfall schwer verletzt, er musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Widersprüchliche Angaben gibt es darüber, ob der 53-jährige Unfallverursacher an einem Stoppschild vorschriftsmäßig zum Stillstand gekommen war oder ohne Anhalten abbog. Dieser Umstand ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Es werden Zeugen gesucht, die den Unfall beobachtet haben, vor Ort aber noch nicht mit der Polizei sprachen. Erreichbar sind die Beamten unter der Rufnummer 0541/327-2215.

