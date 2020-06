Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 200623-2-pdnms Raub mit Schusswaffe auf Tankstelle in Rendsburg

Rendsburg (ots)

Am 22.06.2020 gegen 22.40 Uhr kam es zu einem Raub auf eine Tankstelle in der Fockbeker Chaussee in Rendsburg. Zwei mit Mund-Nasen-Schutzmaske maskierte Täter betraten die Tankstelle. Einer der Männer zog eine Schusswaffe hervor und bedrohte damit den 31 jährigen Angestellten der Tankstelle. Der bewaffnete Mann sprang über den Tresen und nahm einen mittleren dreistelligen Betrag aus der Kasse. Nachdem die Täter das Geld hatten, flüchteten sie entlang der Fockbeker Chaussee Richtung Innenstadt.

Der Täter mit der Waffe war männlich, er sprach akzentfrei Deutsch, bekleidet war er mit einem grauen Kapuzenpullover und einer dunklen Hose, bei der Waffe soll es sich um eine silberne Schusswaffe gehandelt haben. Der zweite Täter war ebenfalls männlich, er trug einen dunklen Kapuzenpullover. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief negativ. Die Kriminalpolizei in Rendsburg sucht jetzt nach Zeugen, die am 22.06.2020 gegen 22.40 Uhr im Bereich der Fockbeker Chaussee verdächtige Beobachtungen machen konnten. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Rendsburg unter der Rufnummer 04331-208450 oder an die 110.

