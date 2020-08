Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Update: versuchte Sprengung eines Geldausgabeautomaten: Ermittler suchen Zeugen/Hinweisgeber - "Wer machte verdächtige Beobachtungen, bemerkte abgestellten Transporter bzw. dunklen Motorroller ...

Lüneburg (ots)

Lüneburg

++ Update: versuchte Sprengung eines Geldausgabeautomaten: Ermittler suchen Zeugen/Hinweisgeber - "Wer machte verdächtige Beobachtungen, bemerkte abgestellten Transporter bzw. dunklen Motorroller Piaggio im Bereich Jüttkenmoor/Mittelfeld?" ++ Duo stürzt bei Flucht vor der Polizei mit Motorroller ++ Ermittlungen der Zentralen Kriminalinspektion mit bundesweiten Bezug dauern an ++

Nach dem erfolglosen Versuch den Geldausgabeautomaten einer SB-Filiale in der Sülfmeisterstraße in Lüneburg "aufzusprengen" und der Flucht mit einem Motorroller in den Nachtstunden zum 07.08.20 sucht die Polizei nun gezielt Zeugen bzw. mögliche Hinweisgeber im Stadtteil Mittelfeld/Jüttkenmoor. Zwei maskierte, vermutlich männliche Personen, hatten gegen 02:00 Uhr an dem Automaten hantiert und versucht diesen für eine "Aufsprengung" zu präparieren. Anwohner bemerkten die Täter und alarmierten die Polizei. Die Täter stürzten auf ihrer Flucht im Stadtteil Mittelfeld mit einem dunklen Motorroller Piaggio (ohne Zulassung), konnten jedoch zu Fuß durch eine angrenzende Kleingartenkolonie flüchten. Erste Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Funkstreifenwagenbesatzungen, Polizeihunden sowie einem Polizeihubschrauber verliefen vorerst ohne Erfolg.

Nach den Ermittlungen durch die Zentrale Kriminalinspektion Lüneburg und dem Einsatz von weiteren Spezialhunden ist es wahrscheinlich, dass die Täter vermutlich ein weiteres Fluchtfahrzeug/Transporter im Nahbereich abgestellt hatten, um den wieder aufgeladenen Motorroller mit dem Fahrzeug die Flucht fortzusetzen.

Die Ermittler fragen: "Wer hat verdächtige Beobachtungen insbesondere in den Abend-/Nachtstunden zum 07.08.20 im Bereich William-Watt-Straße, Douglas-Lister-Straße, Wilhelm-Hillmer-Straße, Jüttkenmoor gemacht?" "Wer konnte dort ein verdächtiges Transportfahrzeug (möglicherweise Kastenwagen) oder einen dunklen Motorroller wahrnehmen?" "Kam es in der Nacht möglicherweise zu Diebstählen eines oder mehrerer Fahrräder, die bis dato nicht bei der Polizei angezeigt wurden?"

Die weiteren Ermittlungen der Zentralen Kriminalinspektion Lüneburg mit bundesweiten Bezug dauern an.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lüneburg

Pressestelle

Kai Richter

Telefon: 04131/8306-2324 o. Mobil 01520 9348855

E-Mail: pressestelle@pi-lg.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de/dst/pdlg/lueneburg/

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell