Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in Celle

Celle (ots)

Im Zeitraum zwischen vergangen Freitag, 21:00 Uhr und Samstag, 23:00 Uhr, sind unbekannte Täter in der Mühlenstraße in Celle in das erste Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses eingebrochen und haben Bargeld in vierstelliger Höhe entwendet.

Hinweise nimmt die Polizei in Celle unter 05141-277 213 entgegen.

