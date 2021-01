Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ingersheim: Zeugenaufruf nach Verkehrsdelikt

Ludwigsburg (ots)

An der Fußgängerampel im Bereich der Einmündung Pleidelsheimer Straße Ecke Talstraße wollte ein Radfahrer am Freitag, gegen 18:45 Uhr, aus Richtung Freiberg am Neckar kommend die Fahrbahn überqueren, um im weiteren Verlauf auf dem Radweg weiterzufahren. Als der 50-Jährige schließlich bei "grün" auf die Fahrbahn fuhr, kam ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker mit offensichtlich überhöhter Geschwindigkeit und quietschenden Reifen aus der Talstraße in Richtung Pleidelsheimer Straße gefahren, weshalb der Radfahrer eine Vollbremsung einleiten musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Während sich der 50-Jährige anschließend das Kennzeichen des Autos notieren wollte und deshalb vor das Fahrzeug trat, setzte der Fahrer zurück, beleidigte ihn mit einem ausgestreckten Mittelfinger und fuhr in Richtung Ortsmitte davon, obwohl die Ampel für den Fahrzeugverkehr noch auf "rot" stand. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 07142 405-0 zu melden.

