Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar, Ortsteil Hochberg: Küchenbrand fordert zwei Verletzte

Ludwigsburg (ots)

Bei einem Küchenbrand in einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Hochdorfer Steige wurden am Samstagvormittag zwei Bewohner verletzt. Ein aufmerksamer Nachbar bemerkte gegen 11:00 Uhr einen Rauchmelder und klingelte deshalb an der betroffenen Wohnung, die von einem 80 Jahre alten Bewohner geöffnet wurde. Da in der Wohnung bereits Rauch wahrnehmbar war, brachte er den Mann ins Freie und setzte einen Notruf ab. Beim Eintreffen der Feuerwehr war das Treppenhaus bereits vollständig verraucht, weshalb die 77 Jahre alte Ehefrau des Bewohners, die nicht mehr in der Lage war, die Wohnung selbständig zu verlassen, von der Feuerwehr mit einer Drehleiter über den Balkon an der Gebäuderückseite gerettet werden musste. Das Ehepaar wurde vor Ort von einem Notarzt versorgt und anschließend vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Bewohner des Hauses konnten das Gebäude selbständig verlassen. Sie blieben unverletzt. Das Feuer in der Küche wurde von der Feuerwehr Remseck, die mit fünf Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften im Einsatz war, gelöscht. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 40.000 Euro geschätzt.

