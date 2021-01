Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Gestohlenes Mountainbike sichergestellt

GörlitzGörlitz (ots)

Am 09. Januar 2021 gegen 11:30 Uhr kontrollierten Beamte der Bundespolizei Zittau in Niederseifersdorf einen deutschen Transporter. Fahrer war ein 52- jähriger Pole. Im Transporter befanden sich diverse Elektronik- und Haushaltsgeräte und ein Fahrrad der Marke Cube. Bei der Überprüfung der Rahmennummer kam heraus, dass das Fahrrad im November 2020 in Bonn gestohlen wurde. Der Fahrer gab an, dass sein Sohn das Rad auf einem Flohmarkt in Bonn erworben hat. Das Fahrrad wurde vor Ort sichergestellt und die Landespolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

