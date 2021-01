Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Verfolgungsfahrt endet in Polen

ZittauZittau (ots)

Eine Verfolgungsfahrt von Beamten der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz am 09. Januar 2021 gegen 01:40 Uhr in Zittau endet im polnischen Sieniawka. Was war vorher passiert ? Die Beamten beobachteten einen polnischen PKW Audi, welcher aus Polen kommend ohne Licht über die B 178 nach Deutschland einreiste und sich anschließend in das Gewerbegebiet Zittau-Weinau begab. Dort sollte der PKW und die Insassen kontrolliert werden. Der Audi entfernte sich aber mit hoher Geschwindigkeit wieder in Richtung Polen. Eine weitere Streife wollte die Flucht mittels StopStick unterbinden und postierte sich auf der B 178. Dies bemerkte der Fahrer und flüchtete weiter durch den angrenzenden Straßengraben. Das es dabei nicht zu einer Verletzung der eingesetzten Beamten kam, gleicht einem Wunder da sich im Straßengraben ein Polizeibeamter befand, welcher sich nur mit einem Sprung auf die angrenzende Böschung retten konnte. Der PKW fuhr weiter in Richtung Sieniawka, wo er letztendlich auf Grund von Straßenglätte verunfallte und in einem Grundstück landetet. Der 20-jährige polnische Beifahrer konnte durch die nacheilenden Beamte gestellt werden. Und nun war auch klar warum der PKW flüchtete. Im Koffer- und Innenraum befanden sich mehrere Kisten Schokolade und Mandeln, welche durch die Täter kurz zuvor aus einem im Gewerbegebiet abgestellten LKW gestohlen wurden. Die eintreffende polnische Polizei übernahm den Täter und den PKW, dem LKW-Fahrer wurde das Diebesgut zurückgegeben und die Landespolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach

Pressesprecher

Ronny Probst

Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45

E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell