Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Zu lange aufgehalten

BautzenBautzen (ots)

Zu lange im Schengengebiet aufgehalten haben sich zwei 24- und 30-jährige Ukrainer. Festgestellt wurde dies, als Bundespolizisten am 06. Januar 2021 gegen 02:40 Uhr einen ukrainischen Kleinbus in Uhyst a.T. von der Autobahn 4 lotsten und kontrollierten. Die beiden Männer waren zuvor aus Belgien eingereist und bei der Nachschau in den Pässen stellten die Beamten fest, dass sich der 30-Jährige insgesamt 26 Tage und der 24-Jährige insgesamt 97 Tage zu lange im Schengengebiet aufgehalten hat. Beide wurden in Gewahrsam genommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen reisen sie freiwillig nach Polen aus.

