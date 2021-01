Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Schleusung von Schwarzarbeitern gestoppt

BautzenBautzen (ots)

Einen ukrainischen Kleinbus kontrollierten Beamte der Gemeinsamen Fahndungsgruppe Bautzen am 04. Januar 2021 gegen 20:30 Uhr auf dem Parkplatz Rödertal an der Autobahn 4. Der Kleinbus war mit insgesamt neun ukrainischen Männern im Alter zwischen 27 und 49 Jahren besetzt und auf dem Weg in Richtung Dresden. Der 27-jährige Fahrer gab an, dass die Männer gemeinsam nach Belgien fahren, um dort ein paar Tage Urlaub zu machen. Bei der Nachschau in den mitgeführten Rucksäcken stießen die Beamten dann allerdings auf Hinweise, welche auf eine Arbeitsaufnahme schließen lassen. Da keiner der Männer die dafür erforderlichen Dokumente vorweisen kann, wurden alle Personen in Gewahrsam genommen und befinden sich aktuell in der polizeilichen Bearbeitung. Eine Zurückschiebung nach Polen ist vorgesehen.

