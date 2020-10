Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Schortens - Polizei sichert an der Unfallstelle (Foto) Spuren und sucht einen Mercedes Sprinter und Zeugenhinweise

Wilhelmshaven (ots)

In der Zeit vom Freitag, 02.10.20 bis Montag, 05.10.20, wurde in Schortens an der Einmündung Accumer Straße/Sillensteder Straße ein ca. sieben Meter langes Metallgelände angefahren und beschädigt. Offensichtlich beim Zurücksetzen prallte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug gegen das Gelände. Die den Unfall aufnehmenden Polizeibeamten konnten an der Unfallstelle (Foto) anhand von Fahrzeugteilen ermitteln, dass es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um einen neueren Mercedes Sprinter (ab Baujahr 2018) handeln könnte. An dem von der Unfallstelle geflüchteten Fahrzeug muss das hintere, rechte Rücklicht beschädigt sein. Zeugen, die Angaben zu dem Unfallhergang machen können oder denen das beschriebene Fahrzeug aufgefallen ist, werden gebeten, sich mit der Polizei in Schortens unter der Rufnummer 04461/98494-0 in Verbindung zu setzen.

