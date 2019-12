Polizei Mettmann

POL-ME: 45-Jähriger kollidiert mit parkendem Auto und rollt in Graben - Heiligenhaus - 1912071

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Mittwoch (11. Dezember 2019) kam ein 45-jähriger Golf-Fahrer in Heiligenhaus von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem auf der gegenüberliegenden Fahrspur parkenden Auto sowie im weiteren Verlauf mit einem Leitpfosten. Dabei verletzte er sich leicht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 22.000 Euro.

Gegen 6:15 Uhr befuhr der 45-jährige Mann aus Heiligenhaus die Ratinger Straße in Richtung Ratingen. In Höhe der Hausnummer 95 verlor er plötzlich, aus bislang ungeklärter Ursache, die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er mit einem parkenden Mercedes Vito, der im Heckbereich erheblich beschädigt wurde. Anschließend rollte er über beide Fahrbahnen zurück und stieß mit einem Leitpfosten zusammen, bis er im Graben zum Stehen kam.

Der VW Golf des Heiligenhausers wurde abgeschleppt, den Mann brachten Rettungskräfte zur ambulanten Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:



Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell