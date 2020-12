Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbruch in Verbrauchermarkt in Langen+++Verkehrsunfall in Bokel

CuxhavenCuxhaven (ots)

Geestland/Langen. In der Nacht zum letzten Montag (28.12.2020), vermutlich gegen 03:45 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in den Edeka-Markt in Langen an der Stadtgrenze zu Bremerhaven ein. Dazu schlugen die Täter eine Scheibe der Nebeneingangstür ein, gelangten danach in den Markt und entwendeten gezielt eine noch unbekannte Menge an Tabakwaren. Anschließend flüchteten die Täter mit der Beute in unbekannte Richtung. Die Polizei in Geestland bittet etwaige Zeugen, denen Personen oder Fahrzeuge vor oder nach der Tatzeit aufgefallen sind, sich telefonisch (04743-9280) zu melden.

Beverstedt/Bokel. Am Montagmorgen (28.12.2020), gegen 07:30 Uhr, kollidierte eine 23-jährige Pkw-Fahrerin aus der Gemeinde Beverstedt mit einem Ampelmast in Bokel. Sie war zuvor, ohne Fremdeinwirkung, nach links von der Fahrbahn abgekommen. Die Fahrzeugführerin verletzte sich leicht. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

