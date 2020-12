Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Falsche Bankmitarbeiter versuchen Senioren zu täuschen

CuxhavenCuxhaven (ots)

Cuxhaven/Umland. Am heutigen Montagmittag (28.12.2020), vor allem zwischen 11:30 Uhr und 14:00 Uhr, hat es eine Vielzahl von Anrufen bei Seniorinnen und Senioren im Bereich Cuxhaven gegeben. Dabei gaben sich die Täter/innen als Bankmitarbeiter aus und versuchten Informationen zu den Vermögenverhältnissen der potenziellen Opfer zu erlangen. In allen bisher bekannt gewordenen Fällen (aktuell 13 Fälle) wurde die Betrugsabsicht erkannt und das Gespräch beendet. Bisher sind keine Vermögensschäden bekannt geworden. Die Polizeiinspektion Cuxhaven weist eindringlich auf die bereits mehrfach gegebenen Präventionshinweise hin. Seien Sie misstrauisch, geben Sie am Telefon keine sensiblen Informationen preis und wenden Sie sich im Zweifelsfall an ihre Mitmenschen, um sich Rat zu holen. Außerdem können Sie jederzeit ihre örtliche Polizeidienststelle kontaktieren oder im Notfall direkt die 110 wählen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven

Tom Kase

Telefon: 04721/573-404

http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell