POL-CUX: Pressemeldung der Polizeiinspektion Cuxhaven --- Polizei Geestland +++ Unfälle auf der Autobahn 27

Am Abend des 26.12.2020 kam es auf der A27 zwischen den Anschlussstellen Uthlede und Schwanewede zu einem Verkehrsunfall. Ein 32-jähriger aus Bargteheide kam alleinbeteiligt mit seinem PKW Mini von der Fahrbahn ab und prallte frontal in die Mittelschutzplanke. Verletzt wurde er hierbei nicht. Der Fahrer des Minis stand unter Alkoholeinfluss, aus welchem Grund eine Blutprobe entnommen und der Führerschein des Mannes einbehalten wurde. Es entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro.

Am Morgen des 27.12. kam es gegen 04:00 Uhr zu einem weiteren Unfall auf der A27. Hierbei fuhr ein PKW in Höhe der Anschlussstelle Bremerhaven-Zentrum auf einen Salzstreuwagen auf. Als der Fahrer des Streuwagens den Fahrer des PKW ansprach, verließ dieser unerlaubt den Unfallort. Jedoch verlor er sein Kennzeichen an der Unfallstelle, sodass die Polizei den flüchtigen identifizieren kann. Es entstand ein Schaden von ca. 5.000 Euro am Streufahrzeug.

