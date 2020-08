Polizei Essen

POL-E: Essen: Autofahrer (29) übersieht E-Scooter-Fahrer (22) beim Abbiegen

Essen (ots)

45309 E.-Kray: Am Freitagabend (21. August) kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Rotthauser Straße, Ecke Bonifaciusstraße. Gegen 20:45 Uhr befand sich der 29 Jahre alte Fahrer mit seinem grauen VW Golf auf der Rotthauser Straße in Richtung Gelsenkirchen und beabsichtige nach rechts in die Bonifaciusstraße abzubiegen. Er wartete an der dortigen rot zeigenden Ampel. Als er "grün" hatte, fuhr er an und begann mit dem Abbiegevorgang. Zeitgleich wartete der 22-jährige E-Scooter Fahrer an der "roten" Ampel für Fußgänger und wollte die Kreuzung, entgegengesetzt des Autofahrers, in Richtung Kray überqueren. Plötzlich kam es zu einem Zusammenstoß zwischen beiden Verkehrsteilnehmern. Der 22 Jahre alte Gelsenkirchener wurde durch den Aufprall von der Motorhaube aufgeladen und gegen die Windschutzscheibe des Golfs geschleudert. Er verletzte sich schwer und wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer erlitt einen Schock, blieb ansonsten unverletzt. /JH

