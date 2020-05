Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Autofahrer baut Unfall und flüchtet zu Fuß

Recklinghausen (ots)

Auf der Landstraße ist am Dienstagabend, gegem 23.40 Uhr, ein Autofahrer gegen mehrere geparkte Autos geprallt. Eine Frau wurde dabei verletzt. Nach Angaben von Zeugen war der Autofahrer mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Landstraße unterwegs. In Höhe der Wielandstraße wich er einem anderen Auto aus, das gerade anfuhr. Dabei verlor er offensichtlich die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr gegen drei geparkte Autos am Straßenrand. In einem der Autos saß noch eine 29-jährige Frau aus Gladbeck, die durch den Aufprall leicht verletzt wurde. Der Unfall-Fahrer ließ sein kaputtes Auto stehen und lief weg. Der Schaden wird auf über 11.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Annette Achenbach

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell