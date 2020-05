Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Auffahrunfall an Ampel - eine Leichtverletzte

Recklinghausen (ots)

Auf der Konrad-Adenauer-Allee hat es am Dienstag, gegen 14.10 Uhr, einen Auffahrunfall gegeben. Eine 48-jährige Autofahrerin aus Bottrop stand in Höhe der Postallee an einer roten Ampel. Hinter ihr stand ein 49-jähriger LKW-Fahrer aus Bottrop. Als die Ampel grün wurde, fuhr der LKW-Fahrer los und kam damit der 48-Jährigen zuvor, so dass es zum Auffahrunfall kam. Die 48-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf 1.600 Euro geschätzt.

